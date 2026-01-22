Татьяна Москалькова: Воронежская и Курская области чаще всего подвергаются атакам

Два черноземных региона упомянула уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в числе территорий, где чаще всего наблюдаются атаки ВСУ. Это следует из ее доклада, представленного на сайте омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Непрекращающимся ракетным обстрелам мирного населения, а также массовым налетам БПЛА и FPV-дронов чаще всего подвергаются Херсонская, Воронежская, Брянская и Курская области»,— заявила госпожа Москалькова.

По ее словам, только с начала 2026 года от атак ВСУ пострадали 227 человек, 56 из них погибли, в том числе трое детей.

Поздним вечером 10 января Воронеж пережил самую серьезную атаку БПЛА с начала спецоперации. В результате пострадали четыре человека, одна из пациенток скончалась через несколько часов в больнице. Повреждения получили как минимум 12 многоквартирных домов и 43 частных, а также не менее 86 автомобилей. По предварительным подсчетам, ущерб от атаки превышает 35 млн руб.

Ульяна Ларионова