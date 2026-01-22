Володина может получить должность липецкого министра финансов без приставки и.о.

Комитет по законодательству и правовым вопросам Липецкого облсовета согласовал кандидатуру Светланы Володиной на пост министра финансов Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба совета.

Фото: Липецкий областной совет

Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии Липецкого областного Совета депутатов.

Светлана Володина в 2002 году с отличием окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Неоднократно повышала квалификацию в Финансовом университете при правительстве РФ и в РАНХиГС. В липецком министерстве финансов работает с 2002 года.

Госпожа Володина возглавила ведомство в должности исполняющей обязанности в апреле прошлого года. До этого она работала заместителем министра финансов. Неделей ранее губернатор Игорь Артамонов подписал указ об упразднении должности своего заместителя по финансам, которая была совмещена со ставкой профильного министра. Последним ее занимал Вячеслав Щеглеватых — он ушел в отставку по собственному желанию.

Ульяна Ларионова