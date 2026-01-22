Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву вечером 22 января

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибудут в Москву после 19:00, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Затем состоится их встреча с Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (на заднем плане) во время встречи с Владимиром Путиным (декабрь 2025 года)

«Уже вечером, точное время я сейчас вам не назову, но скажу, что это будет точно после 7-8 вечера, приедут в Москву Кушнер и Уиткофф. И состоится их встреча с Путиным, продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны обсудить с Владимиром Путиным последнюю версию мирного плана по Украине. Bloomberg писал, что российскому президенту предварительно передали текст американского предложения. По итогам переговоров помощник господина Путина Юрий Ушаков проведет телефонный брифинг для журналистов.

Лусине Баласян