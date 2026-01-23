Запуск спутников широкополосного доступа в интернет в РФ перенесен на 2026 год

Запуск первой партии отечественных низкоорбитальных спутников широкополосного доступа в интернет (ШПД) «Бюро 1140» (входит в ИКС «Холдинг») отложен. Как сообщили «Ъ» два источника на космическом рынке, возможной причиной стал срыв сроков производства аппаратов.

При этом в декабре 2025 года на заседании общественного совета при Минцифры заместитель главы министерства Дмитрий Угнивенко отчитывался, что «Бюро 1140» создало в прошлом году 16 таких аппаратов. В компании «Ъ» отметили: «Мы двигаемся в соответствии с целевыми сроками проекта. Точные даты запусков не подлежат разглашению».

На проект до 2030 года заложено около 100 млрд руб. бюджетных средств. Исходя из паспорта федпроекта, в 2026 году число спутников компании на орбите должно составить уже 156 аппаратов, в 2027-м — 292, а в 2028-м — 318.

Подробнее — в материале «Ъ» «Интернет не полетел».