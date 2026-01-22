Минюст внес в список экстремистских материалов песни главы ячейки «Белой Масти»

Минюст России внес в список экстремистских материалов две песни главы крымской ячейки неонацистской группировки «Белая Масть» Михаила Маурова. Это следует из обновленного списка министерства на сайте. Речь идет о песнях «Россия не для русских» и «Holocaust».

Две эти песни Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистскими 29 октября. Согласно судебной экспертизе, в песнях содержатся призывы к ненависти по отношению к жителям Средней Азии и евреям, а также есть пропаганда группы лиц «белые русские». В суде отметили, что аудиозаписи были представлены «в свободном неограниченном доступе».

Группировка «Белая масть» была создана неонацистом Артемом Цеппом в 2016 году. Сообщество занималось сбором денег для осужденных по террористическим статьям неонацистов и членов радикальных группировок. С начала боевых действий на Украине в 2022 году члены «Белой масти» заняли проукраинскую позицию и контактировали с «Азовом», «РДК», «Легионом Свободы России» (признаны террористическими и запрещены в России). В сентябре 2-й Западный окружной военный суд назначил от 6 лет до пожизненного лишения свободы членам группировки — Артему Цеппу, Николаю Королеву, его жене Веронике Королевой, Марку Филиппову и Алексею Белкову.

24-летний Михаил Мауров создал ячейку «Белой масти» в Крыму. В апреле 2024 года в республике задержали 12 членов ячейки. Их обвинили в планировании диверсий на территории Крыма, а также в сотрудничестве с террористическими формированиями. Тогда же, по данным источника ТАСС, Михаил Мауров уехал в Грузию.