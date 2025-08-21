Зашли за «Белой мастью»

От 15 лет колонии до пожизненного заключения гособвинение предложило военному суду назначить в виде наказания фигурантам дела о террористическом сообществе «Белая масть». По версии следствия, подсудимые, среди которых один уже получил пожизненный срок на взрыв, устроенный в 2006 году на Черкизовском рынке столицы, занимались в соцсетях экстремистской и националистической пропагандой, призывали к насилию на националистической почве, а также оправдывали терроризм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатель сообщества «Белая масть» Артем Цепп (2010-е годы)

Фото: архив Артема Цеппа Создатель сообщества «Белая масть» Артем Цепп (2010-е годы)

Фото: архив Артема Цеппа

Во 2-м Западном окружном военном суде начались прения сторон по делу участников террористического сообщества «Белая масть». На скамье подсудимых оказались пять человек: Артем Цепп, Николай Королев (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), его супруга Вероника Королева, бывший замначальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генштаба подполковник Алексей Белков и ранее судимый Марк Филиппов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В зависимости от роли каждого им инкриминируют организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ), оправдание терроризма в интернете (ст. 205.2 УК РФ), призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК РФ), возбуждение ненависти либо вражды в интернете (ст. 282 УК РФ) и хранение боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

Как говорится в обвинительном заключении, «Белую масть» в 2016 году создал Артем Цепп, потом к ней присоединились и остальные. Николая Королева следствие считает идеологическим лидером и вдохновителем «Белой масти». Напомним, в 2008 году он получил пожизненный срок за взрыв на Черкизовском рынке, совершенный в 2006 году и унесший жизни 14 человек, а также другие особо тяжкие преступления. Свои указания из колонии особого режима он передавал через супругу Веронику, имеющую, по данным правоохранителей, «ультраправые языческие взгляды». Подполковника Белкова же следствие называет координатором сообщества.

Сначала целью «Белой масти» был сбор средств для радикалов и неонацистов, осужденных по террористическим статьям.

Для этого фигуранты создавали странички группировки в соцсетях, где на протяжении семи лет пытались оправдать преступления, совершенные по мотивам национальной ненависти. Кроме того, они «героизировали и идеализировали» террористов, действовавших против госорганов и приговоренных к пожизненным срокам.

Например, члены группировки положительно оценивали организаторов теракта в административном здании американского города Оклахома-Сити, происшедшего в 1995 году, когда при взрыве заминированного автомобиля погибло 168 человек. А тот же Королев в своих посланиях призывал соратников патрулировать улицы, ловить и избивать мигрантов.

В прениях прокурор заявил, что считает вину всех подсудимых доказанной, и предложил приговорить Артема Цеппа к 22 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима, назначив ему при этом штраф в размере 800 тыс. руб.; Алексея Белкова — к 16 годам (первые 4 года в тюрьме), с лишением звания подполковника и штрафом на сумму 400 тыс. руб.; Марка Филиппова — к 15 годам (первые 4 года в тюрьме) и штрафу в размере 400 тыс. руб.; Веронику Королеву — к 16 годам колонии общего режима с 400-тысячным штрафом. Что касается Николая Королева, то ему гособвинитель затребовал 15 лет лишения свободы и 400-тысячный штраф. С учетом первого приговора окончательным наказанием прокурор предложил считать пожизненное заключение с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Из всех фигурантов вину частично признали лишь Цепп и Филиппов, остальные претензии следствия отвергли.

«Суть обвинения понятна, вину признать не могу,— сказал, в частности, в начале процесса Николай Королев.— Терроризм и нацистская организация — это какие-то штампы. Терроризм — это не то, как все должно трактоваться. Я не оспариваю, что обращался к соратникам, но фактически ребятам вменяют в вину терроризм за какие-то распечатки, моменты дружбы и преданности. Откуда здесь какой-то терроризм — это непонятно совершенно».

Отметим, что в сентябре 2023 года сотрудники МВД и Росгвардии провели операцию против «Белой масти», в результате которой были задержаны несколько членов организации, а еще 12 участников арестовали в Крыму в апреле 2024 года. Тогда сообщалось, что «Белая масть» сотрудничала с лидерами запрещенных в РФ и признанных террористическими формирований — нацбатальона «Азов», «Русского добровольческого корпуса» и Wotan Jugend.

Алексей Соковнин