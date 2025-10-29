Суд признал экстремистскими песни основателя крымской ячейки группировки «Белая масть»

Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистскими две песни основателя крымской ячейки группировки «Белая масть» Михаила Маурова. Речь идет о треках «Россия не для русских» и «Holocaust», следует из сообщения суда.

Согласно судебной экспертизе, в песнях содержатся призывы к ненависти по отношению к жителям Средней Азии и евреям, а также есть пропаганда группы лиц «белые русские».

На каких ресурсах были размещены песни — в сообщении суда не указывается, но отмечается, что композиции находятся в «свободном неограниченном доступе».

Группировка «Белая масть» была создана неонацистом Артемом Цеппом в 2016 году. Сообщество занималось сбором средств для неонацистов и членов радикальных группировок, осужденных по террористическим статьям. Для этого члены группировки создавали странички в соцсетях, где рассказывали о терактах. В сентябре 2-й Западный окружной военный суд назначил от 6 лет до пожизненного лишения свободы членам группировки — Артему Цеппу, Николаю Королеву, его жене Веронике Королевой, Марку Филиппову и Алексею Белкову.

Ячейка группировки в Крыму была создана 24-летним Михаилом Мауровым. В апреле 2024 года в республике задержали 12 членов ячейки. Их обвинили в планировании диверсий на территории Крыма, а также в сотрудничестве с формированиями «Азов» и «Русский добровольческий корпус» (запрещены и признаны в РФ террористическими). Тогда же, по данным источника ТАСС, Михаил Мауров уехал в Грузию.

Полина Мотызлевская