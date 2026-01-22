Реестр маркетплейсов в России будет вести Минэкономразвития

Минэкономразвития России будет вести реестр посреднических цифровых платформ, таких как маркетплейсы. Постановление подписало правительство. Площадки, которые будут включены в перечень, будут обязаны соблюдать закон о платформенной экономике.

Президент России Владимир Путин подписал закон о включении маркетплейсов в специальный реестр в июле 2025 года. Документ вступит в силу в октябре. Реестр будет размещен на сайте Минэкономразвития. Маркетплейсы из перечня будут обязаны идентифицировать продавца перед допуском на платформу. Карточки товаров будут проверяться на наличие сертификатов и деклараций о соответствии, а также регистрации продавца в госсистеме маркировки.

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко считает, что закон необходим для защиты прав покупателей и продавцов. «Эти меры направлены на борьбу с контрафактом на посреднических цифровых платформах»,— отметил он (цитата по сайту правительства).

Подробнее — в материале «Ъ» «Ход на опережение».