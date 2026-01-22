Банки обошли хайтек в погоне за кадрами

Рейтинг консалтинговой компании FutureToday фиксирует сдвиг интересов будущих выпускников лучших российских вузов в сторону работодателей из числа банков: IT-компании по-прежнему в топе, однако теряют позиции. Такой расклад объясняется вложениями банков в развитие бренда и работу с молодежью, а также хорошими финансовыми результатами сектора: студенты теперь высоко ценят предоставляемый работодателем соцпакет и возможность получать хорошую зарплату в самом начале карьерного пути. Технологический же сектор находится на этапе «активной перестройки» и не может, как прежде, инвестировать в свои проекты из-за высокой ключевой ставки.

Банковский сектор становится более привлекательным вариантом для трудоустройства среди выпускников топовых российских вузов: сразу четыре банка — Альфа-банк, ВТБ, «Сбер» и Т-Банк — вошли в топ-10 всех трех номинаций рейтинга, ежегодно составляемого компанией FutureToday. Это, напомним, общий рейтинг (формируется на базе ответов респондентов, завершающих обучение в вузах, входящих в топ-30 по версии агентства «Эксперт», то есть людей, наиболее обеспокоенных выбором будущего работодателя и при этом имеющих возможность рассматривать предложения), а также номинации «Лучшие из лучших» (формируется на базе ответов студентов самых востребованных факультетов) и «Лучшие в своей целевой аудитории» (формируется на базе ответов из факультетов и вузов, выходящих за пределы топов). Всего на этот раз в опросе FutureToday приняли участие более 24,4 тыс. респондентов.

Так, в общем рейтинге Т-Банк занял третье место (поделил его с «Газпромом», набрав 14,4% голосов),

«Сбер» — пятое (14,2%),

Альфа-банк — шестое (13,8%),

а ВТБ — седьмое (9,9%, вошел в топ-10 впервые).

Такой расклад, подчеркивают аналитики FutureToday, за всю историю рейтинга наблюдается впервые. Несколько иным образом банки поделили места в номинации «Лучшие из лучших»:

на первом месте Альфа-банк (24,2%),

на четвертом — «Сбер» (20,1%),

на пятом — Т-Банк (19%),

на шестом — ВТБ (18,3%).

Количественная же доля небанковских технологических компаний, вошедших в топ-10 общего рейтинга, напротив, сократилась — три вместо пяти годом ранее. Это удержавший первое место «Яндекс» (впрочем, с трудом, отмечают аналитики: уровень поддержки компании студентами упал за год с 32,5% до 19,5%), «Авито» (18,2%, второе место), VK (9,7% против 19,6% годом ранее, восьмое место). В номинации «Лучшие из лучших» эти же игроки поделили места следующим образом:

«Авито» на втором месте (21,8%),

«Яндекс» — на третьем (21,4%),

VK — на седьмом (11%).

В рейтинге целевых аудиторий отрыв «Авито» (39,3%) от «Яндекса» (27,9%) значительно больше.

Сооснователь FutureToday Денис Каминский возросшую привлекательность банков в качестве работодателей среди студентов объясняет хорошими финансовыми показателями сектора, вложениями банков в развитие сильного бренда и активной работой с молодежью, причем не только с экономической, но и с социальной точки зрения. Слова эксперта отчасти подтверждаются приоритетами респондентов: третье место среди важных условий при трудоустройстве заняла высокая зарплата на стартовой позиции, а в топ-10 впервые вошел конкурентоспособный соцпакет — годом ранее этот фактор был лишь на 18-й позиции.

Что же касается «чисто технологических компаний», отмечает господин Каминский, то у них сейчас идет «период активной перестройки после длительного периода очень быстрого роста». На рейтинге также отразились влияние высокой ключевой ставки, сдерживающей инвестиции в развитие новых проектов IT-компаний, и выход на рынок «большой когорты миддлов», утоливших кадровый голод в этой сфере.

То же можно сказать и о маркетплейсах, попавших под более пристальный контроль властей (летом принят профильный закон, регулирующий их деятельность, см., например, “Ъ” от 27 июня и от 4 сентября 2025 года): если в общем рейтинге 2025 года наиболее крупные из них — Оzon и Wildberries — заняли четвертое и десятое места соответственно, то теперь обе площадки оказались за пределами верхней десятки.

