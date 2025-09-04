Проторговавшиеся

Чтобы смягчить возможное дальнейшее госрегулирование в рамках закона о платформенной экономике, площадки электронной торговли планируют перейти к саморегулированию. В перечень таких мер могут войти требования по настройке алгоритмов удаления контрафактных товаров с маркетплейсов, создание реестра операторов и системы досудебного рассмотрения жалоб на e-commerce.

Участники рынка, подпадающие под действие закона о платформенной экономике, готовят документ, который установит основные принципы саморегулирования отрасли, рассказал на ВЭФ заместитель начальника экспертного управления президента РФ Александр Вилинов. Он уточнил, что в проекте будут зафиксированы практики, которые уже относятся к требованиям и реализации будущего закона. По словам господина Вилинова, инициатива должна стать условной хартией рынка, которая будет определять санкции для не выполняющих правила в формате саморегулирования отрасли. Меры наказания за несоблюдение требований документа могут быть представлены, например, в виде обязательных отчислений платформами в компенсационный фонд, добавил он.

Закон о платформенной экономике (подписан президентом Владимиром Путиным в конце июля 2025 года) обеспечит устойчивое развитие электронной торговли и включит в себя не только меры по реализации положений закона о платформенной экономике, но и темы, связанные с формированием конкурентной среды отрасли, отмечают в пресс-службе «Яндекс Маркета». В Wildberries & Russ также подтвердили разработку документа, но отметили, что «о деталях его содержания, а также сроках подписания говорить пока преждевременно». Однако в Ассоциации цифровых платформ (входят «Яндекс», Ozon, Wildberries и др.) заявили “Ъ”, что документ может быть представлен уже до 1 декабря этого года. В Ozon отказались от комментариев.

В документ по саморегулированию от цифровых платформ могут войти, например, требования по регулированию инвестиций маркетплейсов в скидки, чтобы не допустить монополизации рынка, системе удаления контрафактных товаров с площадки, говорит собеседник “Ъ” на рынке e-commerce. Также туда могут включить уточнения отдельных положений закона, таких как введение реестра операторов, система досудебного рассмотрения жалоб, правила оказания платных услуг, влияющих на поисковую выдачу, и др., говорит он. Это подтверждает и другой собеседник “Ъ”, знакомый с инициативой.

В Ассоциации цифровых платформ добавляют, что документ направлен на модернизацию механизмов работы товарных площадок и повышение качества услуг на них, «в результате должен появиться проект о добровольно принимаемых обязательствах и ограничениях». В то же время Ассоциация компаний интернет-торговли считает, что «в отрасли уже существует достаточно хорошо развитый институт саморегулирования, который, по сути, формулирует общеотраслевые принципы». Для формирования сбалансированного документа важен диалог со всеми участниками процесса торговли, а не только между площадками, напоминает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.

«Обсуждение дальнейшего регулирования в области цифровых платформ и электронной торговли показывает своевременность вовлечения государства в формирование принципов развития платформенной экономики»,— сообщили “Ъ” в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко. В Минэкономразвития заявили, что «внедрение практик, которые направлены на повышение безопасности и эффективности деятельности платформ и одновременно способствуют повышению доверия между участниками рынка, позволят раньше получить ожидаемые эффекты от имплементации положений закона о платформенной экономике». В Минцифры “Ъ” ответили, что рассмотрят документ при его поступлении в установленном порядке.

Варвара Полонская, Татьяна Исакова, Владивосток