WP: из-за Гренландии Трамп растерял поддержку ультраправых политиков в Европе

Угрозы Дональда Трампа любым путем присоединить Гренландию к США и ввести санкции против тех, кто будет этому мешать, вызвали негативную реакцию политиков со всей Европы. При этом не только тех, кто давно не ладит с господином Трампом, но и тех, кто традиционно поддерживал его, включая лидеров ультраправых сил в Европе, пишет The Washington Post.

«Трамп нарушил фундаментальное предвыборное обещание»,— заявила на прошлой неделе Алис Вайдель, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она отметила, что Трамп обещал «не вмешиваться в дела других стран» и должен «объяснить своим избирателям», почему он вдруг вмешивается в дела Венесуэлы и Гренландии.

Лидер ультраправой французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделля осудил «угрозы суверенитету государства» со стороны Трампа, назвав их «неприемлемыми».

В Великобритании лидер реформистов Найджел Фарадж назвал угрозы Трампа ввести пошлины на европейские товары за попытки защитить Гренландию «очень враждебным актом». А премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала угрозу введения пошлин просто «ошибкой».

Сегодня господин Трамп неожиданно объявил, что не собирается аннексировать Гренландию и вводить санкции против европейских стран. Вместо этого американский президент заверил, что ему практически удалось заключить сделку с гренландскими властями, которая будет включать право США на добычу полезных ископаемых и участие острова в системе противоракетной обороны «Золотой купол».

Кирилл Сарханянц