В Рыбинске директор организации обвиняется в мошенничестве на 72 млн рублей

В Рыбинский городской суд направлено уголовное дело в отношении 40-летнего директора и учредителя коммерческой организации, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Следствие считает, что в 2023-2024 годах директор заключал с людьми договоры на строительство индивидуальных жилых домов в Ярославском, Рыбинском, Тутаевском и Угличском районах. Однако исполнять обязательства в действительности он не собирался, поэтому полученные от заказчиков деньги использовал в личных целях.

В результате действий обвиняемого пострадали 13 жителей Ярославской, Архангельской и Московской областей. Общая сумма ущерба превысила 72 млн руб.

К настоящему моменту первый заместитель прокурора Ярославской области Алексей Путилов утвердил обвинительное заключение по делу. Оно направлено в суд.

Алла Чижова