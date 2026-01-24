Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
«Получилось как всегда»

Истории денежных реформ в России от XVI до ХХ века

35 лет назад президент СССР Михаил Горбачев подписал указ «О прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан». Началась последняя советская денежная реформа незадолго до распада СССР. “Ъ” вспомнил, как меняли деньги до и после и к чему это приводило.

1991 год: павловский обмен

22 января 1991 года произошла последняя советская денежная реформа, впоследствии названная павловской в честь ее автора — премьер-министра СССР Валентина Павлова (до 14 января 1991 года был министром финансов). Менее чем за две недели до реформы он на заседании Верховного совета опроверг «слухи» о грядущем обмене.

Формальной причиной реформы назвали борьбу с фальшивками, хотя на деле правительство надеялось избавиться от избыточной денежной массы. Купюры образца 1961 года номиналом 50 и 100 руб. изымались из обращения. Объявление прозвучало в программе «Время», когда большинство банков были закрыты. С полуночи старые купюры прекращали хождение.

Выступление премьер-министра СССР Валентина Павлова по телевизору

Выступление премьер-министра СССР Валентина Павлова по телевизору

Фото: Фотоархив журнала "Огонек"

Пенсионеры на утро после Указа президента СССР о прекращении приема к платежу денежных купюр достоинством 50 и 100 рублей

Пенсионеры на утро после Указа президента СССР о прекращении приема к платежу денежных купюр достоинством 50 и 100 рублей

Фото: Валерий Христофоров / ТАСС

Фото: Валерий Христофоров / ТАСС

Выступление премьер-министра СССР Валентина Павлова по телевизору

Фото: Фотоархив журнала "Огонек"

Пенсионеры на утро после Указа президента СССР о прекращении приема к платежу денежных купюр достоинством 50 и 100 рублей

Фото: Валерий Христофоров / ТАСС

За три дня нужно было успеть обменять старые деньги, но не более 1 тыс. руб. Ограничения коснулись и возможности снимать средства со сберкнижек — не более 500 руб. в месяц.

Поскольку обмен денег проводился в сжатые сроки, в сберкассах выстроились длинные очереди. Обмен осуществлялся также по месту работы граждан и на почте. Реформа ударила по тысячам семей, которые не успели обменять средства, копившиеся десятилетиями. Подводя итоги 1991 года, “Ъ” подсчитал, что с учетом павловской реформы цены за год выросли в 7,8 раза.

1535 год: первая централизованная

Великий князь Московский и Владимирский Василий III, придерживаясь политики собирания земель русских, в начале XVI века присоединил к Русскому государству ряд княжеств. Почти в каждом была собственная денежная система с монетами разного веса и оформления. Обилие разных видов монет усложняло международную торговлю и способствовало процветанию фальшивомонетничества. Все это вызвало необходимость преобразований.

Реформа 1535 года фактически ввела в Русском государстве единую валюту и ликвидировала деление денежного обращения на московское и новгородское. Проводила ее жена (к тому моменту — уже вдова) князя Елена Глинская — регент при своем сыне Иване IV Васильевиче, будущем Иване Грозном.

Монеты времен Ивана Грозного. Слева направо: копейка (0,62, Псков); копейка (0,66, Псков); деньга (0,33, Москва)

Монеты времен Ивана Грозного. Слева направо: копейка (0,62, Псков); копейка (0,66, Псков); деньга (0,33, Москва)

Фото: Эдуард Петров / Wikipedia

Фото: Эдуард Петров / Wikipedia

Монеты времен Ивана Грозного. Слева направо: копейка (0,62, Псков); копейка (0,66, Псков); деньга (0,33, Москва)

Фото: Эдуард Петров / Wikipedia

До реформы из гривенки (серебряного слитка весом 204 г) чеканили 500 монет, с 1535 года стали чеканить 600. Новую монету называли денгой и московкой, ее весь составил 0,34 г. Для мелких расчетов чеканили полушки весом 0,17 г, для крупных сделок в Новгороде чеканили копейки (на них был изображен всадник с копьем) весом 0,68 г.

На протяжении последующих 70 лет чеканка московской монеты отличалась точностью веса и размера. Новая система была основана только на серебре, от медных пул — «монет для нищих» — отказались.

1654 год: Медный бунт

Денежная реформа Алексея Михайловича была обусловлена отсутствием в государстве денежных средств крупного номинала, что сказывалось на росте торговли; присоединением территорий современных Украины и Белоруссии, где в обращении были европейские монеты; нехваткой денег из-за войн и эпидемии чумы 1654–1655 годов.

Тогда же в Российском государстве впервые появились рублевые монеты (до этого рубль выступал в качестве своего рода условной единицы), однако в обращении они были недолго. Чеканили их на скопившихся в казне серебряных талерах — крупных европейских монетах правильной круглой формы, с которых предварительно сбивали изображения и надписи. Процесс был сложный и затратный.

На определенном этапе целью реформы стала замена всех серебряных денег аналогичными по весу медными. В итоге деньги стали легковесными и необеспеченными, что привело к инфляции, процветанию фальшивомонетничества, недостатку в продуктах. К лету 1662 года начались волнения среди жителей крупных городов.

Медный бунт в Москве. Художник Эрнест Лисснер, 1938 год

Медный бунт в Москве. Художник Эрнест Лисснер, 1938 год

Фото: «Музей Москвы»

Фото: «Музей Москвы»

Медный бунт в Москве. Художник Эрнест Лисснер, 1938 год

Фото: «Музей Москвы»

Итогом стал Медный бунт в Москве, в результате подавления которого, по некоторым данным, было убито, в том числе утоплено, около 7 тыс. человек. Через год чеканку медных монет прекратили. С 1 июля 1663 года устанавливался двухнедельный срок в Москве и месячный срок в других городах для обмена медных денег на серебряные из расчета 1:100, что практически соответствовало реальной стоимости металлов.

1700 год: петровская реформа

Прорубая окно в Европу на рубеже XVII–XVIII веков, Петр I ввел новую денежную систему — требовалось строить флот, вооружать армию, воевать со шведами. Исторический опыт Медного бунта учли: реформа осуществлялась постепенно, в течение 15 лет.

В 1701 году в обращение вошли новые серебряные полтина, полуполтина, гривенник, десять денег. В 1704 году появилась большая медная копейка (копейку старого образца не убирали из обращения до 1718 года) и начался выпуск первых серебряных рублей, по весу равных талеру. При Петре I удалось впервые создать русскую золотую монету, находившуюся в денежном обращении: золотой червонец, соответствовавший стандарту золотого дуката (3,4 г).

Золотые монеты периода правления Петра I в Международном музее нумизматики

Золотые монеты периода правления Петра I в Международном музее нумизматики

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Золотые монеты периода правления Петра I в Международном музее нумизматики

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Новые монеты отличались от прежних правильной круглой формой и более крупным и различным для разных номиналов размером, их больше не чеканили вручную — это стало делом техники.

1839 год: серебряный монометаллизм

В середине XVIII века, во время правления Екатерины II, были введены первые бумажные денежные знаки — ассигнации. Появление ассигнационных рублей было вызвано большими расходами государства на военные нужды, приведшими к нехватке в казне серебра. С 1769 по 1800 год денежная масса в ассигнациях выросла с 2,5 млн до 213 млн руб., что привело к их обесцениванию. Военные кампании в начале ХIХ века снова потребовали выпуска огромного количества ассигнаций. В стране установился так называемый народный лаж — для бумажных денег у каждого из слоев населения был свой курс обмена.

Министр финансов времен правления Екатерины II Егор Канкрин (1774–1845) . Работа художника Егора Ботмана

Министр финансов времен правления Екатерины II Егор Канкрин (1774–1845) . Работа художника Егора Ботмана

Фото: Государственный Эрмитаж

Фото: Государственный Эрмитаж

Министр финансов времен правления Екатерины II Егор Канкрин (1774–1845) . Работа художника Егора Ботмана

Фото: Государственный Эрмитаж

В 1839 году министр финансов Егор Францевич Канкрин подготовил реформу, которая привела к созданию системы серебряного монометаллизма — был начат обмен всех ассигнаций на государственные кредитные билеты, которые, в свою очередь, обменивались на золото и серебро. Реформа укрепила и стабилизировала денежную систему страны более чем на десять лет — до Крымской войны 1853–1856 годов.

1895 год: золотой монометаллизм

Конец XIX века ознаменовался нововведениями Сергея Витте. Денежная реформа заключалась в восстановлении в России металлического обращения на основе золотой валюты вместо существовавшей со времен Крымской войны системы неразменных бумажных денег. Это была необходимость: курс кредитного рубля постоянно падал, создавая серьезные препятствия интеграции империи в мировое хозяйство, притом что большинство стран к тому моменту уже перешли к золотовалютной системе.

Николаевский рубль после денежной реформы Сергея Витте 1898 года

Николаевский рубль после денежной реформы Сергея Витте 1898 года

Фото: Государственный банк Российской империи

Николаевский рубль после денежной реформы Сергея Витте 1898 года

Фото: Государственный банк Российской империи

Преобразования стабилизировали финансовую систему и практически не повлияли на изменение цен. «Я совершил денежную реформу так, что население России совсем и не заметило ее»,— хвалился позже Витте. Однако экспортеры, что признавал и сам Витте, потеряли из-за повышения курса к европейским валютам. Рост же доверия к рублю связывают не столько с его золотым содержанием, сколько с общим экономическим подъемом.

1922 год: революционные изъятия

После свержения самодержавия на территории бывшей Российской империи появились тысячи видов ничем не обеспеченных денежных суррогатов. У населения имелось большое количество драгоценных металлов и валюты, которые советская власть объявила государственными и начала конфискацию.

Первые советские деньги появились в 1919 году, но, так как финансовая система была разрушена, бумажные купюры практически не имели ценности. Ради наведения порядка пришлось пожертвовать идеологией, хотя изначально строительство коммунизма предполагало полный отказ от денег. В 1921 году была объявлена Новая экономическая политика, нэп, через год началась денежная реформа и была проведена первая деноминация. Из-за гиперинфляции деноминацию пришлось несколько раз повторять.

5000 рублей РСФСР, 1919 год

5000 рублей РСФСР, 1919 год

Фото: Госбанк РСФСР

500 рублей РСФСР, 1919 год

500 рублей РСФСР, 1919 год

Фото: Народный комиссариат финансов РСФСР

15 рублей РСФСР, 1919 год

15 рублей РСФСР, 1919 год

Фото: Народный комиссариат финансов РСФСР

5000 рублей РСФСР, 1919 год

Фото: Госбанк РСФСР

500 рублей РСФСР, 1919 год

Фото: Народный комиссариат финансов РСФСР

15 рублей РСФСР, 1919 год

Фото: Народный комиссариат финансов РСФСР

В итоге денежные знаки образца 1921 года обменивали на купюры образца 1922-го по курсу 10 тыс. к 1. Дензнаки 1922-го к дензнакам 1923-го — 100 тыс. к 1. В 1924 году денежные знаки 1923-го были изъяты из обращения, а новый рубль равнялся 50 млрд руб. образца 1922 года. Лишь после возвращения золотого обеспечения ситуацию удалось стабилизировать.

1947 год: послевоенное изъятие

Очередная реформа была проведена в 1947 году. Вклады до 3 тыс. руб. обменивались один к одному, сумма от 3 тыс. до 10 тыс. сокращалась на треть, а из сбережений, превышавших 10 тыс. руб., изымались две трети. Гражданам, хранившим деньги дома, за один новый рубль приходилось отдавать десять старых. Одновременно была отменена карточная система и осуществлен переход на торговлю по единым ценам.

Плакат 1948 года

Плакат 1948 года

Фото: Виктор Говорков

Плакат 1948 года

Фото: Виктор Говорков

О проведении реформы заранее не сообщалось: руководителям на местах были разосланы секретные конверты с наставлением вскрыть только после особого распоряжения. Но в тайне все сохранить не удалось, и население узнало о готовящейся фактической конфискации накоплений.

«Уже несколько дней народу на улицах тьма. Все магазины — и коммерческие, и комиссионные, и промтоварные — облеплены очередями... Ну а вечером рестораны коммерческие штурмовали с боя, крики, брань. А кто-то просто последние сотни решил спустить, потому как начнется новая жизнь, с новыми деньгами и без карточек, чего уж старые деньги беречь»,— описывал события московский инженер Виктор Кондратьев.

1961 год: «самая гуманная» реформа

В 1950-е в условиях быстрого роста экономики в стране возросли денежные обороты. Для организации денежного учета в 1961 году была проведена очередная деноминация, названная ЦК КПСС «самой гуманной в истории». Купюры образца 1947 года обменивались на новые в соотношении 10:1.

Очередь в обменник после объявления об очередной деноминации, 1961 год

Очередь в обменник после объявления об очередной деноминации, 1961 год

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Очередь в обменник после объявления об очередной деноминации, 1961 год

Фото: ТАСС

По всей стране было открыто около 29 тыс. обменных пунктов. В наиболее напряженные периоды кассиры переводились на полутора- и двухсменную работу. Помня потрясения 1947 года, люди снова начали скупать меха, ткани, драгоценности, продукты длительного хранения. Многие отправились в сберкассы, чтобы сделать вклады: граждане опасались, что наличные деньги снова обменяют по низкому курсу.

Поменять деньги удалось всем, и практически в любом количестве. Правда, тех, кто обменивал значительные суммы, взяли на заметку правоохранительные органы. Кроме того, пока граждане не привыкли к новым купюрам, активизировались фальшивомонетчики. Монеты номиналом 1, 2 и 3 коп. не потеряли в стоимости. В выигрыше оказались те, кто, зная о реформе, заранее разменял бумажные рубли на мелочь.

1993 год: «хотели как лучше»

Реформа официально имела две цели: нейтрализовать гиперинфляцию (более 2500% в 1992 году) и прекратить поступление денег из бывших советских республик.

25 июля 1993 года было объявлено, что со следующего дня дензнаки 1961–1992 годов не подлежат приему ни в какие виды платежей и переводов в РФ. На обмен дали две недели. Обратиться в обменный пункт можно было только один раз и только по месту прописки, а многие граждане находились в летних отпусках.

Выступление председателя Центрального Банка России Виктора Геращенко, 1993 год

Выступление председателя Центрального Банка России Виктора Геращенко, 1993 год

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Выступление председателя Центрального Банка России Виктора Геращенко, 1993 год

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Лимит обмена был установлен в 35 тыс. руб. (примерно $35), большие суммы подлежали зачислению на банковский счет. Люди, напуганные павловской реформой, меняли старые деньги на новые с коэффициентом 0,7–0,8. Обмен рублей на рубли на короткое время стал более популярным, чем обмен рублей на доллары.

В это время прозвучала крылатая фраза премьера Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». В итоге власти были вынуждены смягчить большинство ограничений, и катастрофических последствий реформа не имела.

1998 год: деноминация перед кризисом

4 августа 1997 года президент Борис Ельцин объявил о предстоящей деноминации — с 1 января 1998 года производилась постепенная замена денежных знаков с коэффициентом 1000:1. Реформа не предполагала ни срочных обменов, ни других ограничений, но все равно готовилась в обстановке секретности. Еще за три недели до официального объявления председатель ЦБ Сергей Дубинин опровергал «слухи».

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Для удобства в магазинах какое-то время указывались сразу два варианта стоимости товара — в старых и в новых деньгах. Проводилась рекламная кампания, в которой участвовали известные артисты.

Реформа должна была стать видимым населению символом победы над постоянным ростом цен. Сразу после деноминации самой крупной купюрой была 500-рублевая. Однако уже в августе 1998 года разразился финансовый кризис, и произошла девальвация рубля, с которым теперь деноминация часто ассоциируется. В последующие годы рубль пережил несколько резких падений. В результате в 2001 году появилась купюра достоинством 1 тыс. руб., в 2006-м — 5 тыс. руб.

Андрей Егупец

