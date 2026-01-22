Сайт производителя очков Макрона не выдержал наплыва заказов

Появление Эмманюэля Макрона в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе привело к небывалому всплеску интереса к французскому люксовому производителю Henry Jullien. В тот же день сайт компании перестал работать, не выдержав наплыва желающих приобрести такие же очки, что носит президент Франции, сообщает Franceinfo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters

15 января господин Макрон появился с залитым кровью глазом во время выступления на стратегической авиабазе Истр. В Елисейском дворце объяснили, что глаз господина Макрона покраснел из-за лопнувшего сосуда. В солнцезащитных очках президент впервые появился на публике 17 января на совещании в Елисейском дворце. Он объяснил свой внешний вид стремлением защитить глаза, извинился за «неэстетичный вид» своего глаза и попросил считать это отсылкой к «глазу тигра». 20 января он уже выступал в Давосе в очках Pacific S 01 от Henry Jullien.

Как рассказал The Guardian Стефано Фульчир, президент итальянской компании iVision Tech, владеющей Henry Jullien, в 2024 году Елисейский дворец обратился в компанию с просьбой приобрести пару солнцезащитных очков Pacific S 01 Double Gold за €659 для дипломатического подарка во время саммита G20 и еще одну пару для самого президента.

«Новость этого утра стала неожиданностью. Нас завалили звонками и запросами на веб-сайте... Сайт вышел из строя»,— рассказал господин Фульчир.

Акции iVision 21 января выросли в цене на 3,5%, а уже сегодня — еще на 25%.

Кирилл Сарханянц