Сайт производителя очков Макрона не выдержал наплыва заказов
Появление Эмманюэля Макрона в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе привело к небывалому всплеску интереса к французскому люксовому производителю Henry Jullien. В тот же день сайт компании перестал работать, не выдержав наплыва желающих приобрести такие же очки, что носит президент Франции, сообщает Franceinfo.
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters
15 января господин Макрон появился с залитым кровью глазом во время выступления на стратегической авиабазе Истр. В Елисейском дворце объяснили, что глаз господина Макрона покраснел из-за лопнувшего сосуда. В солнцезащитных очках президент впервые появился на публике 17 января на совещании в Елисейском дворце. Он объяснил свой внешний вид стремлением защитить глаза, извинился за «неэстетичный вид» своего глаза и попросил считать это отсылкой к «глазу тигра». 20 января он уже выступал в Давосе в очках Pacific S 01 от Henry Jullien.
Как рассказал The Guardian Стефано Фульчир, президент итальянской компании iVision Tech, владеющей Henry Jullien, в 2024 году Елисейский дворец обратился в компанию с просьбой приобрести пару солнцезащитных очков Pacific S 01 Double Gold за €659 для дипломатического подарка во время саммита G20 и еще одну пару для самого президента.
«Новость этого утра стала неожиданностью. Нас завалили звонками и запросами на веб-сайте... Сайт вышел из строя»,— рассказал господин Фульчир.
Акции iVision 21 января выросли в цене на 3,5%, а уже сегодня — еще на 25%.