Елисейский дворец объяснил покрасневший глаз Макрона лопнувшим сосудом

Президент Франции Эмманюэль Макрон появился с залитым кровью глазом во время выступления на стратегической авиабазе Истр. В Елисейском дворце объяснили, что глаз господина Макрона покраснел из-за лопнувшего сосуда, передает Le Parisien. Проблем со здоровьем у главы Франции нет.

Сегодня Эмманюэль Макрон прибыл на военную авиабазу на заседание Совета обороны по ситуации в Гренландии и Иране. После совещания он выступил с новогодним поздравлением Вооруженным силам. Перед началом своего выступления Эмманюэль Макрон извинился за «неэстетичный вид» своего глаза и попросил считать это отсылкой к «глазу тигра».

«Считайте это непреднамеренной отсылкой к глазу тигра в начале этого года. Для тех, кто знает эту отсылку, это знак решительности»,— сказал президент Франции. Французские СМИ пишут, что Эмманюэль Макрон, скорее всего, имел в виду песню Survivor — Eye of the Tiger.