МВД России объявило поэтессу Веру Полозкову в розыск

Поэтесса Вера Полозкова объявлена в розыск в России. Это следует из базы МВД. По какой статье она разыскивается, не уточняется. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что речь может идти о статье об оправдании терроризма.

Вера Полозкова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вера Полозкова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В феврале 2025 года Росфинмониторинг внес Веру Полозкову в список террористов и экстремистов. В июле 2023 года Генпрокуратура проводила в отношении поэтессы проверку по статье о публичном оправдании терроризма.

Поводом для проверок стали высказывания Веры Полозковой в интервью «Дождю» (SIA TV Rain, организация объявлена иноагентом и признана нежелательной в России).