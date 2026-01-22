IIHF рассмотрит допуск российских сборных на юниорские турниры в сезоне-2027/28

Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28. Об этом сообщается на сайте организации.

В IIHF считают, что участие команд в чемпионатах сезона-2026/27 пока не представляется возможным, поскольку «нынешняя ситуация с безопасностью не позволяет обеспечить необходимые условия для организации турниров». Если эти риски снизятся в ближайшее время, IIHF обсудит с федерациями хоккея России и Белоруссии «возможную реинтеграцию на молодежном уровне».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона обжалует недопуск отечественных молодежных команд на международные турниры. Иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) подали Федерация хоккея России (ФХР) и Олимпийский комитет России (ОКР). Господин Дегтярев сказал, что решение о продлении отстранения было принято «вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета» о допуске юниоров из России и Белоруссии к индивидуальным и командным турнирам без каких-либо ограничений, то есть с национальной символикой.

В феврале 2022 года из-за начала спецоперации на Украине IIHF отстранила российские и белорусские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Таисия Орлова