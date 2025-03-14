Экс-милиционера Смирнова не пустили на СВО из-за подозрений в связи с Украиной

Октябрьский районный суд Санкт-Петербург признал решение следователя о запрете обвиняемому в убийстве журналиста Агентства журналистских исследований (АЖУР, предшественник интернет-газеты «Фонтанка») Максима Максимова Михаилу Смирнову уйти на СВО незаконным. Об итогах рассмотрения жалобы адвоката сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Представитель Смирнова обжаловал отказ следователя в удовлетворении ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту о приостановлении следствия и освобождении его из-под стражи. Сотрудник ведомства 9 октября дал отрицательный ответ, ссылаясь на проверку обвиняемого на связь со спецслужбами Украины.

При этом в документах по запросу суда непонятно, почему следователь отказал в заключении контракта с Минобороны. Районный суд удовлетворил жалобу адвоката и признал действия следователя незаконными, обязав устранить нарушение.

Подробнее о деле Михаила Смирнова — в материале «Ъ-СПб» «"Девяностые не закончились в 1999-м"».

Татьяна Титаева