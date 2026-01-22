Интеллект уклоняется от правил

В мире отмечается тенденция на смягчение и пересмотр регулирования генеративного искусственного интеллекта (ГИИ), следует из совместного исследования, проведенного компанией «Технологии доверия» и АНО «Цифровая экономика». Эксперты проанализировали подходы в этой сфере в 25 странах, в том числе в РФ. По их мнению, развитию технологий способствует модель, сочетающая саморегулирование, добровольные стандарты и общие принципы ответственного развития ГИИ с детализированными требованиями для чувствительных сфер (госуправление, медицина, финансовые услуги).

Авторы исследования «Генеративный ИИ: эволюция регулирования в мире» изучили не только настоящее правовых режимов в этой области, но и попытались определить траекторию их будущего. Эксперты проанализировали регулирование в 25 странах, наиболее продвинутых в разработке и внедрении генеративного ИИ (создает тексты, видео, изображения на основе запросов) и имеющих собственные генеративные модели, в 2024–2025 годах, отдельное внимание уделено российскому опыту.

«Юрисдикции, ранее существенно ужесточившие регулирование ГИИ, сегодня все чаще вынуждены пересматривать и смягчать введенные ограничения. При этом на международной арене сохраняются страны, которые продолжают двигаться по схожей траектории, повторяя уже пройденный другими путь»,— говорится в исследовании.

Как отмечают авторы, поспешные или слишком жесткие требования «могут замедлить развитие технологий и фактически закрепить технологическое отставание на годы вперед».

К примеру, переход от детализированного регулирования к выпуску поясняющих документов, уточняющих порядок исполнения уже действующих норм, эксперты фиксируют в ЕС. Иной принцип демонстрирует Китай — страна намеренно пошла по пути ужесточения требований для контроля рисков и поддержания доверия к технологии. Между тем подобная политика создает высокие барьеры даже для крупных игроков и фактически закрывает рынок для небольших компаний, подчеркивают эксперты.

В настоящее время большинство стран избегает создания всеобъемлющих, строгих актов (США, Южная Корея, Япония, Великобритания и Россия). Во многих юрисдикциях регулирование закрепляет лишь общие принципы ответственного использования технологий, а детализированные требования охватывают высокорисковые сферы: госуправление, медицину и финансовые услуги. Такой подход обусловлен тем, что развитие технологий опережает формирование устойчивых правоприменительных практик. Детальные требования быстро устаревают, и жесткая регламентация увеличила бы нагрузку как на разработчиков, так и на регуляторов при низком уровне фактического соблюдения правил.

В отношении США эксперты отмечают, с одной стороны, рост зрелости регулирования и сокращение свободы для разработчиков в высокорисковых сферах, с другой — устойчивый тренд на смягчение регуляторных требований за их пределами. В России ярко выраженной регуляторной динамики нет — это связано с осознанной политикой властей не создавать избыточные барьеры. Напомним, что в настоящее время Белый дом активно занят обсуждением нормативной рамки для развертывания технологии. Интерес российского правительства — выработать подход, при котором нормативные ограничения противозаконных и недобросовестных применений ИИ не станут тормозом для самой технологии и не обесценят усилия Белого дома по ее встраиванию в экономическую реальность (см. “Ъ” от 18 декабря 2025 года).

Мировой опыт при этом показывает, что этот подход — наиболее эффективная модель, предполагающая широкое саморегулирование, добровольные стандарты и единые рамочные принципы ответственного развития ГИИ в сочетании с точечным введением детализированных требований для чувствительных сфер. Она позволяет создать предсказуемую и управляемую регуляторную среду, не ограничивая развитие технологий и конкуренцию на рынке.

