«РусЛайн» запускает рейсы Ярославль – Нарьян-Мар с 31 марта

Авиакомпания «РусЛайн» с 31 марта 2026 года запускает регулярные рейсы между Ярославлем и Нарьян-Маром. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области

Самолеты Bombardier CRJ100/200 будут летать по вторникам и субботам. Время в пути составит 2 часа 10 минут. Стоимость билетов — от 8,8 тыс. руб.

Из Ярославля самолет будет вылетать во вторник в 18:10, а в субботу — в 11:10, прилет — в 20:20 и 13:20 соответственно. Из Нарьян-Мара вылеты запланированы на 15:05 во вторник и 14:05 в субботу, прилет — в 17:25 и 16:25 соответственно. Пока рейсы запланированы до 24 октября 2026 года.

Алла Чижова