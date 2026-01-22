Прокофьев, «Щелкунчик», Stand-Up и «Жизнь Человека»
Куда сходить в Краснодаре 23, 24 и 25 января
В ближайшие выходные в Краснодаре ожидается насыщенная развлекательная и культурная программа. На концертных площадках города выступят современные исполнители. В театрах краевого центра поставят спектакли на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Какие концерты посетить
В пятницу, 23 января, в ресторанно-гостиничном комплексе Golden Villa выступят Зайнаб Махаева и Патимат Расулова. Две дагестанские звезды впервые приезжают в Краснодар с большой концертной программой.
Стоимость билетов — 3500 руб. (6+)
24 января в Муниципальном концертном зале Кубанский симфонический оркестр и его главный дирижер, заслуженный деятель искусств Краснодарского края Денис Ивенский, сыграют произведения Прокофьева и Калинникова. Солист — лауреат международных конкурсов Софья Бугаян (фортепиано, Ростов-на-Дону).
Стоимость билетов — от 700 руб. (12+)
Какие спектакли посмотреть
23 января в Краснодарском краевом театре кукол поставят спектакль «Каменный гость». В постановке соединяются смысловые взаимоотношения цикла «Маленьких трагедий», выстраивая их в образную систему.
Стоимость билетов — от 700 руб. (16+).
В Театре драмы им. Горького 23 января покажут «Бесприданницу». Классический спектакль по пьесе Александра Островского.
Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)
В Музыкальном театре 23 января покажут «Щелкунчика». Либретто Юрия Григоровича по сказке Э.Т.А. Гофмана с использованием мотивов сценария М. Петипа.
Стоимость билетов — от 800 руб. (0+)
24 января в театре «Мой» покажут «Жизнь Человека». Пьеса рассказывает о судьбе обобщенного человека, показывая основные этапы его жизни от рождения до смерти.
Стоимость билетов — от 1600 руб. (16+)
25 января в Театре драмы им. Горького покажут «Горе от ума». Афоризмы из комедии Грибоедова, с ехидством описывающие жизнь помещиков и их слуг 19-го века, находят множество точек соприкосновения с днем сегодняшним.
Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)
Что смотреть в кино
В городских кинотеатрах продолжается показ новой экранизации «Буратино» — истории о приключениях веселого деревянного мальчишки.
Стоимость билетов — от 690 руб. (6+)
Также для юных зрителей в кинозалах города показывают «Простоквашино». История о мальчике Федоре, который вместе с котом Матроскиным и псом Шариком живет в деревне Простоквашино.
Стоимость билетов — от 620 руб. (6+)
Среди других достойных внимания новинок — фильм «Горничная». В центре сюжета — героиня в исполнении Сидни Суини, которая устраивается горничной в особняк богатой семьи и обнаруживает, что у хозяев есть куда более мрачные тайны, чем у нее самой.
Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)
Куда сходить еще
23 января в 22:00 в Ringo Bar пройдет полностью импровизационное шоу «Комики против записок», построенное на общении с залом. На сцене три опытных комика клуба будут шутить на темы, предложенные зрителями.
Стоимость билетов — 400 руб. (18+)
24 января в 17:00 в StandUp Bar Krasnodar семь опытных комиков расскажут новый и проверенный материал.
Стоимость билетов — 600 руб. (18+)
25 января в Черном театре иллюзии в 18:00 покажут иллюзионное шоу «Менталист». Выступит двукратный обладатель Гран-при международных конкурсов иллюзионистов в Москве и Праге, серебряный Чемпион Нидерландов по сценической иллюзии Сергей Янпольский.