Рютте: соглашение по Гренландии требует от НАТО усилить безопасность Арктики

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что достигнутое им соглашение с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии потребует от союзников по альянсу усилить безопасность Арктики. Результаты могут быть видны уже в этом году, добавил он.

Как сообщил Марк Рютте, командующие НАТО должны проработать детали дополнительных усилий для обеспечения безопасности Арктики. «Я не сомневаюсь, что мы сможем сделать это довольно быстро. Конечно, я надеюсь на 2026 год, надеюсь, даже на начало 2026 года»,— сказал он в интервью Reuters. По словам генсека НАТО, эти шаги не истощат ресурсы, выделяемые на поддержку Украины.

Речь идет о рамочном соглашении, которое Марк Рютте обсудил с Дональдом Трампом 21 января на полях форума ВЭФ в Давосе. Согласно публикациям СМИ, предполагается, что Дания сохранит суверенитет над Гренландией, но США смогут строить военные базы на острове с правом собственности. Датские власти утверждают, что генсек НАТО не имел полномочий вести подобные переговоры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп развернулся над Гренландией».

Лусине Баласян