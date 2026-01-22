ГК ТОЧНО подписала соглашение о сотрудничестве с ГК «АЛЮТЕХ»

Группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) и группа компаний «АЛЮТЕХ» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Двухлетний меморандум о поставках алюминия и комплектующих для объектов девелопера в восьми регионах страны подписали директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха и первый заместитель генерального директора ГК «АЛЮТЕХ» Владимир Архипов.

Впервые амбициозную коллаборацию два крупных игрока отрасли анонсировали в сентябре — тогда в рамках рабочего визита команда «АЛЮТЕХ» посетила центральный офис ТОЧНО в Краснодаре, чтобы оценить результаты применения алюминиевых систем во флагманском проекте девелопера — ЖК «Патрики». По итогам встречи было принято решение о внедрении инновационных разработок компании и в других проектах застройщика в 15 городах — от Москвы до Екатеринбурга и курортов черноморского побережья, где сегодня ТОЧНО является лидером по портфелю проектов.

«Коллаборации с лидерами отрасли — ключ к созданию лучших решений. Компания "АЛЮТЕХ" — тот партнер, который вдохновляет на новые идеи и подходы. Наше сотрудничество будет основываться на внедрении новых технологий в жилые комплексы ТОЧНО, что, без сомнения, улучшит качество жизни людей»,— комментирует директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

В рамках соглашения ТОЧНО применит на своих объектах инновационные решения «АЛЮТЕХ»: алюминиевые профильные и солнцезащитные системы, секционные и въездные ворота, а также автоматику. В рамках соглашения девелопер и инжиниринговый холдинг также будут проводить системный контроль качества монтажа конструкций совместно со службой технического надзора. Подобный комплексный подход обеспечит дополнительную безопасность и соответствие проектов самым высоким стандартам строительства во всех регионах присутствия.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

«Группа компаний ТОЧНО задает высокие стандарты в строительстве жилья и формировании городской среды. "АЛЮТЕХ", в свою очередь, является лидером в проектировании и реализации светопрозрачных фасадных решений, опираясь на собственное производство, сильный инжиниринг и испытательные лаборатории. Поэтому для нас особенно ценно объединение лидеров рынка»,— подчеркнул первый заместитель генерального директора ГК «АЛЮТЕХ» Владимир Архипов.

Отметим, что ТОЧНО большое внимание уделяет качеству продукта, а проекты девелопера реализуются с применением передовых технологий. Так, среди надежных партнеров компании в строительстве, помимо «АЛЮТЕХ»,— Сколково, Яндекс, Сбер, Т2, Экоплант, Зумлион, Метеор, Технониколь, агентства Devision и Archicomm.

В 2025 году девелопер поднялся на пятое место в рейтинге уверенности российских застройщиков (Forbes). А также второй год подряд ТОЧНО удерживает звание самого надежного застройщика страны (портала Всеостройке.рф).

ЖК «Патрики». Застройщик ООО СЗ «Капиталъ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Бренд ГК ТОЧНО

https://tochno.life/