Домодедово повторно выставят на торги в формате голландского аукциона 29 января

Торги по продаже аэропорта Домодедово состоятся 29 января в формате голландского аукциона, сообщили «Ъ» в пресс-службе ПСБ. Прием заявок будет открыт 22 января.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Согласно законодательству о приватизации, стартовой ценой голландского аукциона должна быть рыночная стоимость лота (в данном случае 132,2 млрд руб.) с понижением до 50% от начальной цены. Шаг понижения — 10%. Если несколько участников подтвердят начальную цену или цену одного из шагов понижения, пройдет аукцион на повышение с шагом 5%.

Первые торги должны были пройти 20 января, но аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Единственного претендента — ИП Евгения Богатого — до участия не допустили из-за отсутствия необходимых документов.

По мнению собеседников «Ъ», первая попытка государства продать аэропорт Домодедово оказалась неудачной из-за завышенной цены. В отрасли полагают, что справедливая стоимость актива составляет около 25–45 млрд руб.

