Мерц пообещал защитить Гренландию от «российской угрозы»

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не допустит угрозы Дании и Гренландии со стороны России. Об этом господин Мерц сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Фото: Denis Balibouse / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Мы приветствуем тот факт, что США серьезно относятся к угрозе, исходящей от России в Арктике,— сказал канцлер во время выступления.— Эта угроза сама по себе является явным выражением возобновившегося соперничества великих держав».

Германия, добавил Фридрих Мерц, не позволит силовым путем захватывать европейские территории. Политик также выступил против введения пошлин США, которые, по его мнению, разрушают трансатлантические отношения.

Гренландия — остров в составе Дании, обладающий автономией. Датские власти выступают против его присоединения к США. Однако президент Дональд Трамп уже неоднократно говорил, что Гренландия необходима Штатам для поддержания национальной безопасности. The Telegraph писала, что в планы господина Трампа не входит покупка острова, сделка предполагает контроль над его военными базами. Еще одна причина, из-за которой США должны получить Гренландию, пояснял американский президент, — это возможные притязания на нее со стороны России и Китая. При этом в РФ отвергают подобные предположения. Президент Владимир Путин, в частности, заявлял, что ситуация вокруг Гренландии не имеет к России никакого отношения.