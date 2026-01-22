В Японии опять остановили реактор на крупнейшей в мире АЭС

Оператор крупнейшей в мире по установленной мощности АЭС «Касивадзаки-Карива» компания Tokyo Electric Power Co (TEPCO) остановила перезапущенный на ней накануне шестой энергоблок. Причиной этого стало срабатывание аварийной сигнализации в первые же часы работы реактора после перезапуска. Как сообщает пресс-служба TEPCO, сейчас ведется проверка.

«Касивадзаки-Карива», расположенная примерно в 220 км к северо-западу от Токио, была одной из 54 АЭС, остановленных после мощного землетрясения и цунами в Фукусиме в 2011 году. Тогда была разрушена АЭС «Фукусима–Дайити», которой также управляла TEPCO. Разрешение на перезапуск шестого реактора мощностью 1,36 ГВт было получено 21 января от управления ядерного регулирования.

Перезапуск был тестовым с целью проверки целостности систем. 21 января в 19:02 по местному времени реактор был запущен. А 22 января в 0:28 во время операции по извлечению одного из регулирующих стержней реактора сработала сигнализация. В компании отмечают, что установление причины займет какое-то время, а итоги проверки будут обнародованы. Сейчас ситуация на АЭС «стабильная и выбросов радиации не зафиксировано».

Алена Миклашевская