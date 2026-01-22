Японская TEPCO перезапустила реактор крупнейшей в мире АЭС Kashiwazaki-Kariwa

Tokyo Electric Power Co (TEPCO) 21 января сообщила о перезапуске реактора шестого энергоблока крупнейшей в мире по установленной мощности АЭС «Касивадзаки-Карива».

«В среду компания получила одобрение от Органа ядерного регулирования для тестового использования реактора в рамках подготовки к подтверждению проверок целостности систем, включая предпусковую проверку оператора. В 19:02 (13:02 мск.— "Ъ") управляющие стержни были извлечены, что привело к запуску реактора»,— указано в сообщении. Компания обязалась «тщательно проверять целостность каждого объекта станции, доводя информацию до сведения общественности на каждом этапе процесса запуска».

«Касивадзаки-Карива», расположенная примерно в 220 км к северо-западу от Токио, была одной из 54 АЭС, остановленных после мощного землетрясения и цунами в Фукусиме в 2011 году. Тогда была разрушена АЭС «Фукусима–Дайити», которой также управляла TEPCO. С того момента в Японии перезапустили 14 из 33 действующих АЭС, чтобы сократить импорт ископаемого топлива, а по возможности и отказаться от него.

Мощность шестого реактора составляет 1,36 ГВт. По расчетам, с полным вводом в эксплуатацию в конце февраля он позволит увеличить поставки электроэнергии в Токио на 2%. Седьмой реактор предполагается запустить в 2030 году. Пять первых реакторов АЭС находятся в нерабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что почти 70% населения префектуры Ниигата, где расположена АЭС, обеспокоены тем, что станцией управляет TEPCO. Компания пообещала вложить в префектуру $641 млн в течение следующих 10 лет, стремясь заручиться поддержкой жителей.

Эрнест Филипповский