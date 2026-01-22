Фигурант дела о мошенничестве со ставками в НБА приговорен к двум годам тюрьмы

Федеральный суд Бруклина приговорил Тимоти Маккормака к двум годам лишения свободы по делу о незаконных ставках, к которым причастны бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Терри Розье и Джонтей Портер. Об этом сообщает ABC News.

Тимоти Маккормак, назвавший себя «заядлым игроманом», занимался мошенничеством на букмекерских платформах. Для размещения высокодоходных ставок он использовал инсайдерскую информацию о результативности баскетболистов НБА, которые также подозреваются в участии в заговоре.

Прокуратура запрашивала для Маккормака четыре года заключения. Судья Лашанн ДеАрси Холл признала его игровую зависимость и заявила, что действия, к которым он причастен, «не определяют его как личность». При этом она согласилась с прокурорами в том, что Маккормак «подорвал честность в спорте».

Маккормак стал первым фигурантом этого дела, приговоренным к реальному сроку. Бывший центрфорвард «Торонто Рэпторс» Джонтей Портер, признавший себя виновным, ожидает вынесения приговора. Защитник «Майами Хит» Терри Розье с октября 2025 года находится в неоплачиваемом отпуске. Он не признает свою вину.

Подробнее о скандале со ставками — в материале «Ъ» «Карты, деньги, два очка».

Таисия Орлова