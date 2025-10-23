Карты, деньги, два очка

Чрезвычайно громкий скандал, связанный с организацией незаконных азартных игр, стал главным событием дня в американской спортивной повестке. Федеральное бюро расследований (ФБР) открыло два дела. Одно касается ставок на крупные спортивные события, другое — покера. В числе фигурантов оказались действующие игроки и тренеры Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Наиболее громкое имя — включенный в Зал славы баскетбола Чонси Биллапс: по версии обвинения, знаменитый в прошлом баскетболист, теперь занимающий пост главного тренера «Портленд Трейл Блейзерс», вовлекал покеристов в нечестные подпольные игры, к которым имели отношение мафиозные группировки.

23 октября спортивную индустрию США поразил довольно крупный скандал, связанный с нелегальными азартными играми. Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший на пресс-конференции отчитался, что удалось вскрыть «одну из самых дерзких коррупционных схем» за последние годы, а именно «с тех пор как онлайн-ставки на спорт стали широко доступны в Соединенных Штатах». Сообщается, что было открыто два разных дела. Одно связано с участием профессионалов из НБА в манипулировании спортивными результатами с целью обогащения за счет ставок. Другое — с работой подпольных покерных заведений, которые курировали мафиозные семьи.

По первому делу арестованы шесть человек. Это стало итогом расследования, о котором стало известно пару лет назад. Именно тогда начали появляться сообщения об участии игроков НБА в незаконных азартных играх. Среди задержанных оказались, например, тренер «Кливленд Кавальерс» Деймон Джонс и защитник «Майами Хит» Терри Розье. Их обвиняют в «предоставлении инсайдерской информации соучастникам», которые, в свою очередь, использовали эти данные при совершении ставок на спорт.

Имя последнего — Терри Розье — в последнее время особенно часто упоминалась в материалах СМИ.

Адвокат баскетболиста Джим Трасти сообщал, что его клиент «неоднократно встречался с представителями НБА и ФБР» — наверняка вот по какому делу. 23 марта 2023 года спортивные успехи Розье вызвали подозрительно высокий интерес ставочников.

Телеканал ESPN утверждал, что некий «профессиональный игрок» сделал 30 ставок на общую сумму свыше $13 тыс. в расчете на то, что лично Розье, тогда представлявший «Шарлотт Хорнетс», не сумеет достичь определенного количества очков, передач и подборов во встрече против «Нью-Орлеан Пеликанс». Все 30 ставок оказались выигрышными.

А сильно помогло игроку разбогатеть то обстоятельство, что Розье покинул площадку уже на десятой минуте матча, сославшись на травму. Правила НБА запрещают баскетболистам не только делать ставки самим, но и делиться внутренней информацией с кем-либо, «связанным с азартными играми». Лигу оповестили об инциденте, она провела расследование, но ничего криминального выявить не удалось. Тогда за дело и взялось ФБР.

Было известно об аналогичном расследовании НБА в отношении защитника «Детройта» Малика Бизли. А задействованный в похожей мошеннической схеме и признавший свою вину в суде экс-центровой «Торонто Рэпторс» Джонтей Портер был пожизненно дисквалифицирован НБА весной 2024 года. Позже суд отклонил прошение баскетболиста разрешить ему продолжить карьеру в клубе высшей лиги Греции «Промитеас».

Обвиняемым по второму делу стал куда более известный в прошлом баскетболист Чонси Биллапс.

В 2004 году он выиграл чемпионат НБА и был признан самым ценным игроком финальной серии. Пять раз он участвовал в Матчах всех звезд. В 2025 году Биллапс был введен в Зал славы. После завершения игровой карьеры звезда от баскетбола не отдалилась. С 2021 года Биллапс занимает пост главного тренера команды «Портленд Трейл Блейзерс». Весной он подписал с клубом новый многолетний контракт, а менее чем за сутки до задержания выводил его на первый матч нового регулярного чемпионата против «Миннесота Тимбервулвз» (114:118).

По версии следствия, Чонси Биллапс был одним из участников группы, организовывавшей подпольные игры в покер. Проводились они при покровительстве мафиозных семей. А реальной целью этих игр было вытягивание денег из покеристов. Биллапс и другие профессиональные спортсмены становились инструментом продвижения нелегальных мероприятий — жертв заманивали возможностью сыграть со знаменитостями. Как именно игроков обманывали, неясно, однако известно, что это происходило «с использованием беспроводных технологий и за счет манипуляций при тасовке карт».

