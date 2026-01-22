На Урале возбудили дело за осквернение Вечного огня

В Свердловской области женщина потушила пламя на мемориале «Вечный огонь». Она бросила в него корзину с цветами, после чего скрылась. Возбуждено уголовное дело об осквернении символа воинской славы, сообщил региональный СКР. Женщина задержана.

ЧП случилось в городе Серов. В СКР заявили, что женщина своими действиями «осквернила символ воинской славы и оскорбила память защитников Отечества». Подозреваемая — местная жительница 1962 года рождения, «хорошо известная врачам психиатрической больницы», заявил ТАСС начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Сначала женщина отрицала вину, но «вскоре поняла, что юлить бесполезно», рассказал господин Горелых. Ее планируют доставить в следственные органы на допрос, а после — избрать меру пресечения.

За 2025 год в России произошло несколько подобных инцидентов. В декабре неизвестный сначала потушил с помощью снега, а потом снова зажег Вечный огонь на мемориале «Памяти павшим» в Ленинградской области, его задержали. В том же месяце суд назначил почти два года колонии за осквернение Вечного огня в Воронеже.