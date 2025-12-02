В Воронеже назначили почти два года колонии за осквернение Вечного огня

Воронежский областной суд назначил Рамилю Алиеву 1 год 7 месяцев и 10 дней колонии общего режима за осквернение Вечного огня на мемориальном комплексе «Памятник Славы» в областном центре. Как рассказали “Ъ” в пресс-службе облсуда, также ему запрещено в течение двух лет заниматься любыми работами на территории мемориалов и памятников.

В суде установлено, что в ночь на 16 мая этого года 45-летний Рамиль Алиев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил венки и цветы в Вечный огонь, из-за чего он потух. Очевидцы сняли его действия на видео и вызвали полицию. Алиеву удалось скрыться, однако его задержали на следующий день. Личность преступника определили по записям с камер наблюдения.

Региональное управление Следственного комитета возбудило в отношении Алиева уголовные дела о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения и об осквернении символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества (ст. 244 и ст. 354.1 УК РФ). Он признал вину и был отправлен под домашний арест. В июне Алиев совершил кражу в магазине, из-за чего его отправили в СИЗО. Приговор он выслушал, находясь под стражей.

Сергей Толмачев, Воронеж