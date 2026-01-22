Ударивший участкового ярославец стал фигурантом уголовного дела

В Ярославле областное СУ СК России возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Леся Полякова, Коммерсантъ Фото: Леся Полякова, Коммерсантъ

Следователи установили, что днем 19 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в коридоре коммунальной квартиры в доме на Суздальском шоссе.

«На законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия мужчина нанес участковому-уполномоченному удар ладонью руки в область лица, причинив физическую боль»,— сообщили в пресс-службе СУ СК.

Сразу после удара сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Впоследствии ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Алла Чижова