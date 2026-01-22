В рамках акции «Елка желаний» депутаты думы Екатеринбурга вручили детям подарки

Депутаты городской думы Екатеринбурга вручили подарки еще нескольким детям в рамках продолжающейся акции «Елка желаний», сообщили в пресс-службе думы. Открытки, в которые были вписаны мечты детей, парламентарии сняли с елки в здании администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Желание 15-летней Виктории исполнил зампредседателя гордумы Илья Бондарев — он подарил ей двухколесный велосипед. Подарки-сюрпризы он также вручил четырехлетнему Артему и его шестилетней сестре Ангелине. Дети любят рисовать и делать поделки. Брат получил робота на радиоуправлении, а сестра — наборы для творчества.

Необычный музыкальный инструмент — глюкофон — попросил 14-летний Григорий, занимающийся пением и танцами. Его передал мальчику депутат Павел Пустозеров. Еще одному начинающему артисту, семилетнему Игорю, который ходит на занятия по вокалу и участвует в международных конкурсах, депутат Алексей Шестаков подарил цифровое пианино.

Депутаты подготовили подарки и для любителей спорта. 17-летний Денис, который собирается стать чемпионом в смешанных единоборствах (ММА), получил от Владислава Овчинникова защиту для голеней и стоп, а также перчатки с автографом бойца лиги RCC Игоря Загайнова. Четырехлетнему Марку, который заинтересовался спортом, Алексей Шестаков подарил спортивно-игровой комплекс со шведской стенкой. Новое приобретение поможет мальчику укрепить здоровье.

Екатеринбургские парламентарии ранее уже вручили подарки нескольким детям в рамках акции: некоторые получили их перед Новым годом, другие — через несколько дней после наступления 2026 года.

Акция «Елка желаний» проводится в России с 2018 года — в ней принимают участие дети с особенностями здоровья, а также дети из многодетных семей и семей, испытывающих материальные трудности. В Свердловской области акция проходит в шестой раз. Региональным представителем акции выступает волонтерский центр Русской медной компании (РМК) «Сила Урала» под руководством Владислава Овчинникова.

Ирина Пичурина