Депутаты думы Екатеринбурга передали детям подарки в рамках акции «Елка желаний»

Семь депутатов городской думы Екатеринбурга в рамках благотворительной акции «Елка желаний» передали подарки нескольким детям, сообщили в пресс-службе думы. Ранее парламентарии сняли открытки, в которых дети рассказали о своих желаниях — они были развешены на новогодней елке в администрации столицы Среднего Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Депутаты продолжат исполнять желания ребят и после Нового года, а в преддверии праздника подарки для детей приготовили следующие члены Екатеринбургской думы:

Спикер думы Анна Гурарий подарила 12-летней Таисии зимний комбинезон, 12-летнему Савелию — самокат;

Первый зампредседателя думы Михаил Матвеев передал 10-летнему Макару проектор после согласования с мамой мальчика — ребенок хотел, чтобы подарок стал сюрпризом;

Депутат Николай Вахрушев подарил семилетнему Леону билет в океанариум с возможностью пообщаться с дельфином, а девятилетнему Кириллу — велосипед;

Депутат Михаил Вечкензин в костюме Деда Мороза навестил шестилетнюю Монику и передал ей кинопроектор;

Депутат Владимир Крицкий подарил пятилетнему Артему спортивно-игровой комплекс со шведской стенкой, канатом и турником;

Депутат Алексей Мещеряков передал 10-летнему Герману телескоп — мальчик интересуется космосом;

Депутат Сергей Павленко посетил в костюме Деда Мороза сразу двух детей: 12-летняя Елена получила от него беговую дорожку, а девятилетний Юрий — снегокат.

Акция «Елка желаний» проводится в России с 2018 года, а на территории Свердловской области — в шестой раз. В ней принимают участие дети с особенностями здоровья, а также дети из многодетных семей и семей, испытывающих материальные трудности. Региональным представителем акции выступает волонтерский центр Русской медной компании (РМК) «Сила Урала», который возглавляет депутат Владислав Овчинников.

Ирина Пичурина