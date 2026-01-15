Детям из Екатеринбурга вручили подарки в рамках акции «Елка желаний»

В Екатеринбурге продолжается всероссийская акция «Елка желаний», в рамках которой неравнодушные жители исполняют детские мечты. Депутаты городской думы после наступления Нового года продолжили вручать подарки детям, чьи желания были размещены на праздничной ели в здании городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Так, 17-летняя Анастасия, увлекающаяся музыкой и танцами, получила умную колонку от депутата Артура Зиганшина. 16-летний Антон, интересующийся спортом и изучающий английский язык, стал обладателем велосипеда. Ему его передал депутат Павел Пустозеров. Девятилетний Денис, мечтающий стать ученым и участвовать в создании космических кораблей, также получил в подарок велосипед от депутата Алексея Смирнова. 10-летнему Егору, который увлекается плаванием и любит животных, депутат Денис Хаванцев подарил очки виртуальной реальности и наушники.

Ранее подарки детям вручили председатель гордумы Анна Гурарий и ее первый заместитель Михаил Матвеев. Подарки детям также передали депутаты Николай Вахрушев, Михаил Вечкензин, Владимир Крицкий, Алексей Мещеряков и Сергей Павленко.

Акция «Елка желаний» проводится по всей России с 2018 года и объединяет всех желающих поддержать детей с особенностями здоровья, а также детей из многодетных семей и семей, испытывающих материальные трудности. В Свердловской области проект реализуется шестой год подряд. Региональным координатором выступает волонтерский центр Русской медной компании «Сила Урала», который возглавляет депутат Владислав Овчинников.