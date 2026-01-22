Петербуржец распылил перцовый баллончик в ТРК и скончался в больнице

Петербуржец распылил перцовый баллончик в торговом центре Приморского района города, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ по Петербургу. Следом его задержала охрана, чтобы передать сотрудникам полиции.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В этот момент хулигану резко стало плохо, его доставили в больницу, где он скончался. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все детали трагедии, назначены необходимые экспертизы.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что пьяный пожилой петербуржец напал на 57-летнюю сотрудницу магазина на Дальневосточном проспекте. Он распылил ей в лицо содержимое аэрозольного баллончика после просьбы не курить в помещении.

Андрей Маркелов