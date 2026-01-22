Reuters: крупнейшая нефтяная компания Индии возобновит закупки у России в феврале

Индийская компания Reliance Industries возобновит закупки российской нефти, соответствующей санкционным требованиям, в феврале и марте после месячной паузы. Об этом Reuters рассказали четыре источника.

Как и другие индийские НПЗ, компания будет приобретать российское сырье у продавцов, не подпадающих под санкции. Источники не уточнили объемы поставок на февраль и март.

Пока неясно, продолжатся ли закупки позднее. На запрос Reuters в компании не ответили. Общий импорт российской нефти в Индию, по оценкам источников, останется сдержанным в ближайшие месяцы.

«Мы сталкивались с ситуациями, когда санкции вводились внезапно и нам приходилось сокращать объемы», — заявил главный операционный директор Reliance по переработке и маркетингу Шринивас Т. Он добавил, что компания заранее увеличила закупки у нефтяных компаний в других странах.

Reliance приостановила закупки российской нефти в ноябре после введения США блокирующих санкций против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа». В конце декабря Bloomberg сообщало о возобновлении закупок компанией.