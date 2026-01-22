Бывшему курскому губернатору в очередной раз отказали в освобождении из СИЗО

Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского райсуда о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его первого заместителя Алексея Дедова, обвиняемых в хищениях при строительстве линий обороны на границе с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В декабре Мещанский райсуд Москвы продлил арест господ Смирнова и Дедова до середины марта. Они подали на это решение апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения.

Алексея Смирнова и Алексея Дедова задержали в середине апреля. Изначально им вменялась особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, теперь обвинение переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции обеих статей предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет. Ущерб от действий фигурантов оценивается в 1 млрд руб.

Бывший губернатор также обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). В рамках сделки со следствием Алексей Смирнов признался в получении 30 млн руб. от подрядчиков, которые передавали «откаты» по контрактам на строительство линии обороны на границе с Украиной.

В конце прошлого года суд в Курске вынес приговор одному из ключевых фигурантов дела о хищении на строительстве линий обороны — бывшему депутату Курской облдумы Максиму Васильеву. Он получил 5 лет и 6 месяцев колонии. Осужденный обжаловал приговор. Параллельно в суд в Курске рассматривает дело бывшего гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его заместителей Игоря Грабина и Дмитрия Спиридонова, а также главы ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова. Им вменяется особо крупная растрата на 152 млн руб.

Владимир Зоркий