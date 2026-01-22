Уборщица, на которую напал с ножом семиклассник, в удовлетворительном состоянии

Работница многопрофильного лицея № 37 в Нижнекамске, пострадавшая в результате нападения ученика, находится в удовлетворительном состоянии, угрозы для ее жизни нет. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил представитель пресс-службы Минздрава Татарстана.

Ранее сообщалось, что 22 января в лицее № 37 ученик 7 класса вошел в здание школы и нанес ножевое ранение уборщице образовательного учреждения.

Женщина получила травму руки, ей своевременно оказали медицинскую помощь.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Анна Кайдалова