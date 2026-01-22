В Нижнекамске возбудили уголовное дело после нападения подростка на сотрудницу лицея

В лицее № 37 Нижнекамска 13-летний подросток с ножом напал на уборщицу. На основании этого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба СКР.

При этом сам школьник уголовной ответственности не подлежит в силу возраста.

По данным следствия, 22 января 2026 года у учащегося 7-го класса произошел конфликт с технической работницей. После этого подросток нанес ей ножевые ранения, а также взорвал петарды, в результате чего сам получил телесные повреждения.

Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь, подросток доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что подросток перед нападением взорвал три петарды. Учащихся эвакуировали, никто из них не пострадал.

