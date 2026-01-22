В лицее № 37 Нижнекамска подросток с ножом напал на сотрудницу школы

В многопрофильном лицее № 37 в Нижнекамске ученик 7-го класса зашел в здание учебного заведения и нанес ножевое ранение сотруднице школы. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Женщина получила травму руки, ей оказали медицинскую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По сообщению господина Беляева, перед нападением подросток взорвал три петарды. Учащихся эвакуировали, пострадавших среди них нет.

Как «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану, к месту выехали три экипажа вневедомственной охраны Росгвардии. У подростка изъяли нож, маску и тактические перчатки. Его передали сотрудникам органов внутренних дел.

МБОУ «Многопрофильный лицей № 37» в Нижнекамске основано в марте 2019 года. На официальном сайте опубликован план мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лицея только на 2022–2023 годы, обновленная информация на 2025–2026 учебный год на сайте лицея не представлена.

