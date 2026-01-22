Названы ярославские округа-лидеры по исполнению плана приватизации

Лучшими по исполнению плана приватизации в регионе стали Переславль-Залеский, Угличский, Тутаевский и Мышкинский округа, а также Ярославль и Рыбинск. Об этом сообщили в правительстве области по итогам оперативного совещания, прошедшего под руководством губернатора Михаила Евраева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Как отметил губернатор, в 2025 году реализовано 167 объектов муниципального имущества на сумму 490 млн руб., что в два раза больше, чем в 2023 году. Михаил Евраев отметил положительную динамику не только по продаже муниципального, но и областного имущества.

«Доходы от продажи регионального имущества выросли более чем в восемь раз по сравнению с 2024 годом и составили около 1,9 млрд руб. Программа приватизации —это инструмент экономического оздоровления. Она помогает наполнить бюджет, снизить затраты и вовлечь неиспользуемые активы в экономический оборот на благо региона»,— прокомментировал губернатор.

И.о. министра имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова назвала объекты, которые были реализованы в прошлом году.

«Были проданы с торгов 100% акций АО "Яротель Центр" за 251 млн руб., доля в уставном капитале ООО "Кварц" за 52 млн руб., 20 объектов недвижимости на сумму 388 млн руб., 2168 объектов газораспределения и газопотребления стоимостью 1,18 млрд руб.»,— сказала госпожа Ермолова.

В этом году продажа областного имущества может принести в бюджет 2 млрд руб. К настоящему моменту на торги выставлены объекты на общую сумму в 1,3 млрд руб.

Алла Чижова