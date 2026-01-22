На курортах Кавказа в 2026 году начнут массово внедрять бережливые технологии

Министр экономического развития России Максим Решетников утвердил Программу повышения производительности труда в отрасли «Туризм» до 2030 года. Документ охватывает около 30 тыс. предприятий по всей стране, что составляет более 40% организаций туристической сферы, включая гостиницы, санатории, туроператоров и парки развлечений. В Северо-Кавказском федеральном округе программу реализует Отраслевой центр компетенций Кавказ.РФ, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Кавказ.РФ в 2026 году продолжит поэтапное внедрение бережливых технологий. Сотрудники института организуют адресную поддержку для предприятий с производительностью ниже среднеотраслевой, выявят лучшие практики и превратят их в «коробочные решения» для быстрого тиражирования. В прошлом году помощь получили 13 организаций СКФО — гостиницы, санатории и турагентства из каждого региона округа. В 2026 году число участников вырастет до 19, а к 2030 году адресную поддержку от региональных, отраслевых и федеральных центров компетенций охватит еще 562 компании.

Замгендиректора Кавказ.РФ Тимур Кебеков рассказал, что центр собирает лучшие практики бережливых технологий в туризме СКФО и других регионов России. На их основе создадут «коробочные решения», которые опубликуют на портале Производительность.рф и масштабируют совместно с региональными властями. К 2030 году такие решения дойдут до не менее 4323 предприятий СКФО.

Внедрение бережливых технологий повысит операционную эффективность за счет обучения персонала, развития инфраструктуры, цифровизации и снятия регуляторных барьеров. Суммарный эффект программы — рост производительности труда в отрасли на 28,6%. Корпорация Кавказ.РФ получит на развитие туризма в СКФО 8 млрд руб. из федерального бюджета в 2026 году, включая 7,17 млрд руб. на уставный капитал для туристического кластера и 820 млн руб. на управление особо экономическими зонами.

Программа входит в федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», а также в проект «Кадры для туризма» нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Туристический кластер Кавказ.РФ включает шесть ТОСЭР с семью всесезонными комплексами и одним прибрежным. В 2026–2028 годах на горнолыжные курорты под управлением корпорации направят еще 12,6 млрд руб. для завершения объектов на Эльбрусе, на курорте Ведучи и запуска «Мамисона» в Северной Осетии.

Станислав Маслаков