В Государственной думе началась весенняя сессия, в рамках которой планируется рассмотреть несколько сотен законопроектов. Среди них есть и популистские инициативы, у которых мало шансов быть одобренными. Депутат Госдумы от Краснодарского края Светлана Бессараб поделилась с «Ъ-Кубань» своим мнением о том, зачем создаются такие законопроекты и стоит ли вводить регулирование в отношении инициатив, которые не имеют шансов на принятие, но привлекают внимание общественности.

Светлана Бессараб

Фото: предоставлено автором

«Популистские законодательные инициативы — негативное явление, но я против их регламентирования. Да, инициативы, которые заведомо не имеют шансов на одобрение, этакие законопроекты "за все хорошее против всего плохого", создают негативное поле и восприятие общественности. Такие инициативы отвлекают людей от реального законодательного процесса, так как они понимают, что это всего лишь пустые разговоры. Но, несмотря на все это, я считаю, что законодатель должен быть абсолютно свободен в выборе инициатив, которые он предлагает, независимо от того, как они будут выглядеть в глазах общественности. Свобода законодательной инициативы создает возможность конкуренции и демократии.

Насколько инициатива является проходной, должны решать сами депутаты, учитывая ее значимость и возможность реализации.

Примером может служить практика девяностых годов, когда принимались инициативы, которые казались положительными, но бюджетом они были подкреплены только на 20 процентов. То есть 80 процентов принятых законов не работали — на бумаге пенсии были хорошие, зарплаты постоянно росли. Но, повторюсь, это было только на бумаге. Все это приводило к разгону инфляционных процессов и снижению доверия населения к законодательным органам.

Сейчас у нас в стране действуют строгие нормы: если предложение не подкреплено финансово-экономическим обоснованием, оно не сработает».