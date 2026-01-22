Форвард «Локомотива» Радулов станет капитаном на Матче звезд КХЛ
Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Александр Радулов выбран капитаном команды российских звезд на Фонбет Матч звезд КХЛ 2026. Об этом сообщили в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Фото: ХК «Локомотив»
В турнире, который пройдет в феврале 2026 года в Екатеринбурге, будет четыре команды — KHL RUS Stars (лучшие российские игроки), KHL U23 Stars (хоккеисты, рожденные не ранее 2003 года), KHL World Stars (легионеры), KHL Ural Stars (составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева»).
Александр Радулов станет капитаном KHL RUS Stars. За эту же команду будет выступать нападающий «Локомотива» Георгий Иванов. Форвард ярославской команды Егор Сурин сыграет за KHL U23 Stars.