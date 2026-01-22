Форвард «Локомотива» Радулов станет капитаном на Матче звезд КХЛ

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Александр Радулов выбран капитаном команды российских звезд на Фонбет Матч звезд КХЛ 2026. Об этом сообщили в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Фото: ХК «Локомотив»

В турнире, который пройдет в феврале 2026 года в Екатеринбурге, будет четыре команды — KHL RUS Stars (лучшие российские игроки), KHL U23 Stars (хоккеисты, рожденные не ранее 2003 года), KHL World Stars (легионеры), KHL Ural Stars (составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева»).

Александр Радулов станет капитаном KHL RUS Stars. За эту же команду будет выступать нападающий «Локомотива» Георгий Иванов. Форвард ярославской команды Егор Сурин сыграет за KHL U23 Stars.

Алла Чижова