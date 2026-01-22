Шайбы Малкина и Чинахова помогли «Питсбургу» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

«Питсбург Пингвинс» одержал выездную победу над «Калгари Флеймс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 4:1.

В составе «Питсбурга» шайбы забросили россияне Евгений Малкин и Егор Чинахов, также отличились Брайан Раст и Томас Новак. Автором единственного гола «Калгари» стал белорусский форвард Егор Шарангович.

Евгений Малкин также отметился результативной передачей. Всего в этом сезоне он набрал 37 очков (11 голов+26 пасов) в 34 матчах. Заброшенная шайба позволила россиянину выйти на 37-е место среди всех снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 525 голов.

«Питтсбург» занимает второе место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен, набрав 59 очков в 49 матчах. «Калгари» располагается на седьмой строке Тихоокеанского дивизиона с 47 очками по итогам 50 встреч.

В других матчах дня «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталс» — 4:3. Форвард уступившей команды Александр Овечкин записал в свой актив результативную передачу.

«Сиэтл Кракен» на своем льду со счетом 4:1 победил «Нью-Йорк Айлендерс». Голкипер гостей Илья Сорокин отразил 21 бросок.

Таисия Орлова