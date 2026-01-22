Региональный проект позволяет на Ставрополье усиливать охрану материнства и детства

Ставропольский край активно реализует региональный проект «Охрана материнства и детства» в рамках национального проекта «Семья». Губернатор Владимир Владимиров дал поручение запустить эту инициативу в 2025 году. Региональный проект направлен на модернизацию перинатальных центров и женских консультаций, чтобы повысить качество медицинской помощи матерям и малышам.

В 2025 году власти направили на проект более 700 млн руб. Деньги пошли на закупку современного оборудования и ремонт объектов. Например, краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1 получил 328 единиц техники стоимостью свыше 95 млн руб. Среди поставок оказалась универсальная ультразвуковая система с Full HD монитором диагональю 21,5 дюйма, сенсорной панелью и пятью портами для датчиков. Эта система обеспечивает высокую точность диагностики, что особенно важно для беременных женщин и новорожденных.

Краевой клинический перинатальный центр модернизировали на 233 млн руб. Специалисты закупили стационарные аппараты ИВЛ, открытые реанимационные системы для новорожденных, приборы для определения билирубина, фототерапевтические облучатели и оборудование для управляемой гипотермии. В 2025 году врачи провели здесь 879 циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Благодаря этим процедурам 104 женщины родили, на свет появились 109 детей, в том числе пять двоен. ЭКО помогает парам с бесплодием, вызванным проблемами репродуктивной системы, гормональным дисбалансом или генетическими факторами, обрести семью.

Женская консультация Арзгирской районной больницы обновилась: 69 единиц оборудования за 26 млн руб. Поставки завершились к концу ноября 2025 года. Подрядчики ввели технику в эксплуатацию и обучили персонал. Теперь врачи проводят точную диагностику и мониторинг беременных в отдаленных районах.

В Ипатовском округе заработала служба проката предметов первой необходимости для малышей в социально-реабилитационном центре «Причал». 25 семей уже взяли напрокат коляски, кроватки, пеленальные столики, стульчики для кормления, автокресла, манежи и ходунки. Все вещи выдают бесплатно и в исправном состоянии. Как подчеркнула глава округа Вера Шейкина, такие инициативы дают семьям уверенность в завтрашнем дне. Аналогичные прокаты открывают во всех муниципалитетах края.

Ремонт родильных отделений идет полным ходом. В Александровской районной больнице капитальный ремонт роддома завершился в конце 2025 года в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На работы выделили 73,5 млн руб. Отделение не ремонтировали 40 лет. Проект позволил обновить палаты, инженерные системы, кровлю, окна и фасад, благоустроить территорию. Появились комнаты для выписки и фотозона. Женскую консультацию переводят сюда из поликлиники для того, чтобы врачи вели пациенток от начала беременности до родов. Главный врач Рустам Есенакаев пояснил, что, при выявлении у пациентки проблемы, консультация сразу же направит женщину в гинекологию.

Нацпроект «Семья» объединяет меры поддержки родителей: материнский капитал, стимулы для рождения второго и последующих детей, практики активного долголетия и «Пушкинскую карту» для молодежи. В Ставропольском крае в 2025 году закупили и модернизировали сотни единиц медоборудования на 406 млн руб. по разным программам здравоохранения.

Министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов отметил ключевую роль ремонтов и оснащения в повышении уровня помощи матерям и новорожденным. Эта работа идет в рамках наращивания усилий по модернизации всего здравоохранения региона в рамках нескольких регпроектов. В 2026 году финансирование здравоохранения вырастет до 37 млрд руб. В прошлом году в крае завершили капремонт 27 объектов, закупили 464 единицы оборудования и 320 машин санитарного автотранспорта. Работа продолжается: сейчас в Новоалександровском округе, Георгиевске, Пятигорске и Предгорье ремонтируют шесть учреждений на 419 млн руб. В 2026 году выделено 783 млн руб. на укрепление материально-технической базы в части капремонта и приобретения основных средств для подведомственных министерству учреждений.

Таким образом, реализация проекта повышает в крае уровень доступности современной медицины. Беременные получают помощь рядом с домом, ЭКО помогает будущим матерям воплотить мечту о детях, семьи с малышами получают в первые годы всю необходимую поддержку. Темпы реализации национального и регионального проектов позволяют на Ставрополье формировать систему оказания качественной медпомощи и развивать инфраструктуру, необходимую для сохранения здоровья нынешнего и будущих поколений.