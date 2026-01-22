Уиткофф из Москвы полетит в Абу-Даби на встречу «военных с военными» по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что после визита в Москву отправится в Абу-Даби, где урегулирование на Украине обсудят на уровне рабочих групп. Сегодня господин Уиткофф встретится в российской столице с Владимиром Путиным.

Фото: Romina Amato / Reuters

«В Абу-Даби рабочие группы, военные с военными, (будут обсуждать.— "Ъ") процветание (экономики.— "Ъ")»,— рассказал господин Уиткофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе (цитата по ТАСС).

Вместе со спецпосланником США на сегодняшней встрече в Москве будет зять президента США Джаред Кушнер. Господин Уиткофф говорил, что переговоры проводятся по инициативе российской стороны. По его словам, за последние недели удалось достичь значимых успехов в урегулировании на Украине. В предыдущий раз они прилетали в Москву в декабре, чтобы обсудить предложенный США мирный план.

