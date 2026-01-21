Уиткофф намерен встретиться с Путиным 22 января

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным 22 января. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

Источники Bloomberg сообщали, что Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планировали встретиться с Владимиром Путиным в январе. Даты визиты не утверждались из-за нестабильной обстановки в Иране, а также неопределенности с российской стороны, уточняло агентство. В Кремле говорили, что рассчитывают на визит американских переговорщиков.

Новость дополняется.