Уиткофф намерен встретиться с Путиным 22 января

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным 22 января. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

Фото: Пресс-служба президента РФ

Источники Bloomberg сообщали, что Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планировали встретиться с Владимиром Путиным в январе. Даты визиты не утверждались из-за нестабильной обстановки в Иране, а также неопределенности с российской стороны, уточняло агентство. В Кремле говорили, что рассчитывают на визит американских переговорщиков.

Новость дополняется.

