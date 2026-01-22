Три человека пострадали от атак 48 дронов ВСУ в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки девять муниципалитетов Белгородской области были атакованы как минимум 48 беспилотниками и 35 боеприпасами. Известно о трех пострадавших. Были повреждены пять частных домов и шесть автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Два бойца «Орлана» пострадали при отражении атаки беспилотника на хуторе Екатериновка Волоконовского округа. Первый получил осколочные ранения предплечья и бедра. Сослуживцы вывезли его и передали бригаде скорой помощи. Он транспортирован в городскую больницу №2 Белгорода. Состояние оценивается как тяжелое. Второй боец получил баротравму и продолжает лечение амбулаторно. На месте удара повреждено транспортное средство. Всего в округе сбиты три беспилотника.

В селе Червона Дибровка Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по грузовому автомобилю на территории предприятия. Ранен водитель, его транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода. Машина повреждена. Рядом стоящий легковой автомобиль посечен осколками. В селе Мешковое поврежден частный дом, в селе Новая Таволжанка — линия электропередачи (ЛЭП), в селе Архангельское — автомобиль и два частных дома, в селе Максимовка — ЛЭП. В ряде домов села временно отключено электроснабжение. Восстановительные работы начнутся после получения необходимого разрешения от Министерства обороны. Суммарно по муниципалитету выпустили 13 беспилотников.

Также известно, что сегодня утром в Грайворонском округе в больнице скончался мирный житель, который получил тяжелые ранения 4 января в результате ракетного удара по городу Грайворону.

Сутками ранее в Белгородской области при атаках ВСУ три человека погибли и двое были ранены.

Кабира Гасанова